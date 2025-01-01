8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Дева (Дева) - притча о пшенице и плевелах (Матфея XIII) Бол Ханс

Aртикул 424483D Бол Ханс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Дева (Дева) - притча о пшенице и плевелах (Матфея XIII)" Бол Ханс по цене от 8500 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Дева (Дева) - притча о пшенице и плевелах (Матфея XIII)" Бол Ханс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Бол Ханс

Близнецы (Близнецы)Христос призывает Петра и Андрея (Рыбы)апреляВерный пастухТитульный листАгар-ан-де-Энгельосень №18Притча о Смоковнице (Весы)Верный пастух
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуТриумф ВенецииПоцелуй ИудыЛовцы птицНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Разговор

Радха и КришнаВенский конгресс, 1814–15Продажа титулов (Дом ростовщика)ПирушкаВ парижском кафеТавернаБрат Филиппа ГусиПлатонова пещераКрестьянский адвокат
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВенецианские любовникиАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаВавилонская башня
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВавилонская башняОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Избиение младенцев (1565-1567)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Две прикованные обезьяны (1562)Фламандские пословицыЧетыре стихии - вода (The Four Elements - Water)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Раздача продовольствияДолгожданная встречаРадха и КришнаСмерть Абрадатаса
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Вавилонская башняБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиСтрашный судРыбный рынокАвраам и МелхиседекБой между слонами и змеями, тарелка 2 от диких зверей, птиц, рыбных серий
Смотреть все