Картины маслом Разговор

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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
пн-пт 10-19
сб 12-17, вс выходной
da1203240@mail.ru
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Лот и его дочери
арт. 425112D
Эйтевал Йоахим
Цена от
6280
"Девушка издалека" Из стихотворения Шиллера
арт. 411563D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
6250
Братья Иосифа приносят свое пальто Иакову
арт. 411559D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
6270
День аренды в пустыне
арт. 411508D
Ландсир Эдвин
Цена от
6470
Ребенок Пирр умоляет царя главка дать ему убежище
арт. 425907D
Кауфман Ангелика
Цена от
6290
Семья графа Гауэра
арт. 425901D
Кауфман Ангелика
Цена от
6300
Печаль Телемаха
арт. 425897D
Кауфман Ангелика
Цена от
6300
Корнелия, мать Гракхов, указывала на своих детей как на свои сокровища.
арт. 425896D
Кауфман Ангелика
Цена от
6270
Комната в трактире с крестьянами, пьющими, курящими и играющими в нарды, 1678 год
арт. 425498D
ван Остаде Адриан
Цена от
6250
Конфиденциальный разговор
арт. 425493D
ван Остаде Адриан
Цена от
6260
Три крестьянина в трактире
арт. 425485D
ван Остаде Адриан
Цена от
6270
Интерьер коттеджа
арт. 425481D
ван Остаде Адриан
Цена от
6270
Пирушка
арт. 425478D
ван Остаде Адриан
Цена от
6310
Таверна
арт. 425477D
ван Остаде Адриан
Цена от
6250
Путешественники отдыхают
арт. 425476D
ван Остаде Адриан
Цена от
6260
Благовещение
арт. 425698D
ван Клеве Йос
Цена от
6230
Прием великого князя Александра Николаевича князем Меттернихом в Венском Хофбурге в 1829 году
арт. 425842D
Вальдмюллер Фердинанд Георг
Цена от
6290
Портрет детей сэра Фрэнсиса Форда, дающих монету нищему мальчику
арт. 425619D
Бичи Уильям
Цена от
6260
Страна политики
арт. 425326D
Бингем Джордж
Цена от
6260
Агитация за право голоса
арт. 425318D
Бингем Джордж
Цена от
6260
Юнона, командующая Аргусом, следит за Ио
арт. 411579D
Берхем Николас
Цена от
6290
Руфь и Боас
арт. 411567D
Берхем Николас
Цена от
6270
Бретонские женщины у стены
арт. 411626D
Бернар Эмиль
Цена от
6300
Группа датских художников в Риме
арт. 435388D
Хансен Константин
Цена от
6260
Притча о добром самарянине
арт. 430752D
Хемскерк Мартен
Цена от
6270
Хира Адулламитит с Малышом
арт. 430749D
Хемскерк Мартен
Цена от
6290
Глупое Знание и Глупая Любовь, Пытаясь Обуздать Мир, из Безудержного Мира, плита 2
арт. 430747D
Хемскерк Мартен
Цена от
6280
Хира Адулламитит с Малышом, спрашивающим о блуднице
арт. 430746D
Хемскерк Мартен
Цена от
6290
После смерти труд вознаграждается любовью Христа
арт. 430745D
Хемскерк Мартен
Цена от
6280
Сдача Джона Фредерика, курфюрста Саксонии, после битвы при Мюльберге
арт. 430744D
Хемскерк Мартен
Цена от
6340
Притча о добром самарянине
арт. 430731D
Хемскерк Мартен
Цена от
6280
Соломон, строящий храм, из истории Соломона
арт. 430729D
Хемскерк Мартен
Цена от
6270
Дина поражена и изнасилована Сихемом
арт. 430728D
Хемскерк Мартен
Цена от
6270
Левое крыло триптиха: донорский помощник Даммас. и св. Павел (спереди) и эритрейская сивилла (сзади)
арт. 430725D
Хемскерк Мартен
Цена от
6360
Вот человек
арт. 430721D
Хемскерк Мартен
Цена от
6430
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