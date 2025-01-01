8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Христос проповедует на берегу озера Бол Ханс

Aртикул 424505D Бол Ханс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x22 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Христос проповедует на берегу озера" Бол Ханс по цене от 8410 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Христос проповедует на берегу озера" Бол Ханс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Бол Ханс

Близнецы (Близнецы)Христос призывает Петра и Андрея (Рыбы)апреляВерный пастухТитульный листАгар-ан-де-Энгельосень №18Притча о Смоковнице (Весы)Верный пастух
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуТриумф ВенецииПоцелуй ИудыЛовцы птицНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Христос Иисус

Иисус Христос в пустынеМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Рождество Христово (1665-1670)Искушение Христа дьяволом (1596-1653)Иисус в терновом венцеХристос, увенчанный терниемИисус и маленький Иоанн КрестительРаспятиеСтрашный суд
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВенецианские любовникиАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаВавилонская башня
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Падший ангелИисус Христос в пустынеХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Поцелуй ИудыТайная вечеря (Lord's Supper)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВавилонская башняОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Избиение младенцев (1565-1567)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Две прикованные обезьяны (1562)Фламандские пословицыЧетыре стихии - вода (The Four Elements - Water)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Вавилонская башняБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиСтрашный судРыбный рынокАвраам и МелхиседекБой между слонами и змеями, тарелка 2 от диких зверей, птиц, рыбных серий
Смотреть все