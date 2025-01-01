8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом порошок Ян ван дер Страт

Aртикул 422170D Ян ван дер Страт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "порошок" Ян ван дер Страт по цене от 8480 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "порошок" Ян ван дер Страт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ян ван дер Страт

Император Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Бой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиБой между слонами и змеями, тарелка 2 от диких зверей, птиц, рыбных серийОхота на слоновОхота на кабана с копьями, из сцен охоты в декоративных рамахРимский солдат, сражающийся с одним из слонов Ганнибала, пл.Конная битва на площади Санта-КрочеНовые открытия и изобретения (Нова Реперта): титульный листОхота на медведя, из серии с дикими зверями, птицами, рыбками ...
Смотреть все

Тематика: Кузнецы

Натюрморт с инструментами кузнеца - молотками и наковальнейкузнецКастинг пушек: пл.3Новые изобретения современности [Нова Реперта], Изобретение полировки брони, табличка 17Новые изобретения современности [Нова Реперта], Изобретение сахарного завода, плита 13
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Венецианские любовникиСтрашный судАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаОхотники на снегу (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Зимний пейзаж с ловушкой для птицОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Вавилонская башняВавилонская башня (с цветокоррекцией)Избиение младенцев (1565-1567)Четыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Две прикованные обезьяны (1562)Пейзаж с падением Икара
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Бой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиВавилонская башняСтрашный судРыбный рынокИмператор Карл V в окружении побежденных противниковАвраам и Мелхиседек
Смотреть все