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Картина маслом Отдаленный вид на Ниагарский водопад Вандерлин Джон

Aртикул 423099D Вандерлин Джон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 34x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Отдаленный вид на Ниагарский водопад" Вандерлин Джон по цене от 8550 руб.

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Отдаленный вид на Ниагарский водопад" Вандерлин Джон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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