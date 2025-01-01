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Картина маслом Фигуристы на льду на ферме Велде ван де Эсайас

Aртикул 435293D Велде ван де Эсайас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Фигуристы на льду на ферме" Велде ван де Эсайас по цене от 8560 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Фигуристы на льду на ферме" Велде ван де Эсайас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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