8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Сжигание старой лодки Дэнби Франсис

Aртикул 424293D Дэнби Франсис
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Сжигание старой лодки" Дэнби Франсис по цене от 8490 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Сжигание старой лодки" Дэнби Франсис можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Дэнби Франсис

Мертвое спокойствие - Закат в Бухте ЭксмутаЗакат над рекойПотопОберон и ТитанияЗакат на море после штормаСкалы Сент-Винсента и ущелье ЭйвонПаромКонец Женевского озераЗапуск "La Sorciére" на Женевском озере
Смотреть все

Тематика: Корабли

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Корабль на закатеРусская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Корабль в океанеЧесменский бой 25-26 июня 1770 годаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Поцелуй ИудыЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииЛовцы птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Огонь

Бегущий человек в пламени огняАпокалиптичная картина лесного пожараСинопский бой 18 ноября 1853 года (ночь после боя)Тлеющие углиСеребряный факел с олимпийским огнёмПламя спички макроПоджигатели - номер 3Молодой культурист с раскрытыми руками объят пламенем огненных крыльев за спинойГорящий доллар
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуСад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Ирландская

Мертвое спокойствие - Закат в Бухте ЭксмутаЗакат над рекойПотопОберон и ТитанияЗакат на море после штормаСкалы Сент-Винсента и ущелье ЭйвонПаромКонец Женевского озераЗапуск "La Sorciére" на Женевском озере
Смотреть все