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Картина маслом Оставляя замаскированный бал Мадрасо Раймундо

Aртикул 422934D Мадрасо Раймундо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Оставляя замаскированный бал" Мадрасо Раймундо по цене от 8540 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Оставляя замаскированный бал" Мадрасо Раймундо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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Художник: Мадрасо Раймундо

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