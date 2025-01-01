8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Остров Брехат Пепло Сэмюэл

Aртикул 430850D Пепло Сэмюэл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Остров Брехат" Пепло Сэмюэл по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Остров Брехат" Пепло Сэмюэл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Пепло Сэмюэл

Черная БутылкаНатюрморт №27Розовые розы, китайская вазаНатюрморт: яблоки и баночкаНатюрморт №28Натюрморт с дынейЛодки на РоянНатюрморт с грушами и рюмкойИона Пейзаж: Скалы
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесАбстрактный лес - вид 2Абстракция в лесуДерево (Tree) №2Островок в озере
Смотреть все

Тематика: Гражданские здания

Дом у озера (The Lake house)Неаполитанский заливСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Крымский видМоскваВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Вилла у моряЛетний домик
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаляПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьИрисыДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЧерный парусник в стиле Ван ГогаПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионыПохмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)
Смотреть все

Стиль: Ар-деко

Золотое деревоСтильный плакат в стиле арт-деко на тему вечера в ресторане с дегустацией винЧёрно-белая иллюстрация с красивыми силуэтами мужчины и женщины в квадратной рамеСилуэт красивой влюблённой пары в декорированной рамке в форме сердца - композиция в стиле арт-декоИллюстрация в стиле арт-деко с красивой девушкой, одетой по моде 1920-х годов, на улице старинного городкаЯркая иллюстрация солнца с расходящимися лучами на голубом фонеЧерная БутылкаЯркая композиция в стиле арт-деко с военным самолётом в лучах солнца над небоскрёбамиДинамичный плакат в стиле арт-деко с танцевальной парой и девушкой на геометрическом фоне
Смотреть все