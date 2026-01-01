8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Утром Приморские Альпы из Антиба Расселл Джон Питер

Aртикул 431900D Расселл Джон Питер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Утром Приморские Альпы из Антиба" Расселл Джон Питер по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Утром Приморские Альпы из Антиба" Расселл Джон Питер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Расселл Джон Питер

Поляна в лесуГрубое море, МорестильФабиан де Кастро (1868 - ок. 1950)Пейзаж, Антиб (Залив Ниццы)Мадам Сислей на берегу Лоинг в МореИмей в виду, в поли
Смотреть все

Тематика: Растения

Поле пшеницеКрасные цветки на фоне озера и закатаТигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Композиция (Composition) №186ПшеницаЗаклинатель змейБорьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)Голодный лев набросился на антилопуРоса на траве
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма (Mount Fuji)Фудзияма (Fujiyama)В горах. Вид на Арарат (In the mountains. View of Mount Ararat)Японский пейзаж
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Река в лесу №5Над вечным покоемВесна - большая водаОстровок в озере
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Голубые танцовщицы
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Австралийская

Неаполитанский заливКупальщицы №7НиццаЛетнее утроПоляна у подножья горОсенний лес №2Пруд в осеннем лесуСудебный процесс-серия Неда КеллиЗаяц в капкане
Смотреть все