8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Июньская идиллия Стил Теодор Клемент

Aртикул 435348D Стил Теодор Клемент
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Июньская идиллия" Стил Теодор Клемент по цене от 9390 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Июньская идиллия" Стил Теодор Клемент можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Стил Теодор Клемент

Индиана ПейзажДубы ВернонаЦветение виноградаКогда Дубы Красные (Пейзаж Бруквилля)Натюрморт с фруктами и урнойЗима в МюнхенеПейзаж №86Деревня Шлирзее, нагорьеРека №19
Смотреть все

Тематика: Мужчина и женщина

ПоцелуйОбъятияДвое под зонтом в ЛондонеВенецианские любовникиРомантика ЛондонаДвое под зонтомДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомТанец вдвоемОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Дерево (Tree) №2Островок в озере
Смотреть все

Тематика: Чтение

Новая сказка (A new fairy tale)Семейный портрет Гиршпрунга Север ЮгВоскресное чтение в сельской школеДевушка читает книгу у каминаСравнение (Comparisons)Колумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)Любимый поэт (The Favourite Poet)Мадам де Помпадур
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Голубые танцовщицы
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Американская

Дом у озера (The Lake house)Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2
Смотреть все