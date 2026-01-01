8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Счастливые глаза детства Стелла Жак

Aртикул 422902D Стелла Жак
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Счастливые глаза детства" Стелла Жак по цене от 9350 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Счастливые глаза детства" Стелла Жак можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Стелла Жак

Пять человек толкают глыбу камняРождествоМузыкальная компания при свечах
Смотреть все

Тематика: Дети

Купание красного коняОпять двойкаМальчик с яблокомАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаДевочка с персикамиВидение отроку ВарфоломеюДевочки вышиваютДевочка кормит голубейТройка («Ученики мастеровые везут воду»)
Смотреть все

Тематика: Стрельба из лука

Смешной купидон сейчас в кого-то метнёт стрелу из лукаМишень со стрелой в центреСтрела в самом центре мишениЧетыре возраста человека - зрелость (The Four Ages of Man — Maturity)Колчан со стрелами на стрельбище для лучниковСтрельба из лука - девушка лучница целится в мишеньЗелёный силуэт лучника с луком и стрелойЛучница с луком и колчаном со стрелами на поясеДети Одди
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыЛетний садАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Черные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все