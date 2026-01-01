8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Прилежание, вид спереди Праут Сэмуел

Aртикул 434255D Праут Сэмуел
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Прилежание, вид спереди" Праут Сэмуел по цене от 9310 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Прилежание, вид спереди" Праут Сэмуел можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Праут Сэмуел

Механическая мясорубка с фигурамиодеколонГруппа из четырех сидящих мужчинХай, БельгияКрушение Даттона, Ост-Индский человекКингстейнтон, ДевонКолизей, РимПрибрежная сцена с приставанными к берегу лодками на переднем планеСпасение от крушения
Смотреть все

Тематика: Фэнтези

Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Мужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Древний ужасЭдемский садДевочка и волкЖёлтая кирпичная дорога в Изумрудный городМаленькая девочка на качелях в небеКрасные туфельки Элли на дороге в Изумрудный городКататься на коньках совы
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуМаяк (Lighthouse)Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокКрымский вид
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все