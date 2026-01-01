8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Мистический брак святой Екатерины (после Корреджо) Цуккаро Федерико

Aртикул 421148D Цуккаро Федерико
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x23 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Мистический брак святой Екатерины (после Корреджо)" Цуккаро Федерико по цене от 9270 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Мистический брак святой Екатерины (после Корреджо)" Цуккаро Федерико можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Цуккаро Федерико

Свадебный пир в Кане (после Паоло Веронезе)Диспут Святой Екатерины АлександрийскойТриумф Александра ВеликогоАмур и ПанПлач искусства живописи (верхняя половина)Вид на Чертов мост через ЧивидейлТаддео в доме Джованни Пьеро КалабрезеТаддео, украшающий фасад палаццо Маттеи
Смотреть все

Тематика: Дети

Купание красного коняОпять двойкаМальчик с яблокомАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаДевочка с персикамиВидение отроку ВарфоломеюДевочки вышиваютДевочка кормит голубейТройка («Ученики мастеровые везут воду»)
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 16-й век

Венецианские любовникиПраздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаЗимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судПалата ПсихеиПир богов (1514-1529)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Розы у окнаПраздник богов
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Падение ТитановВавилонская башняСтрашный судРыбный рынокИмператор Карл V в окружении побежденных противников
Смотреть все