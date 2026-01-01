8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Руфь и Боас Берхем Николас

Aртикул 411567D Берхем Николас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Руфь и Боас " Берхем Николас по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Руфь и Боас " Берхем Николас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Берхем Николас

Две овцыРуфь и ВоозКозёл и козаГера приказывает Аргусу стеречь ИоБаран и овцаИтальянский пейзаж с руинами Итальянский пейзаж с доргой, проходящей под аркойИтальянский портМолодой человек на осле
Смотреть все

Тематика: Мужчина и женщина

ПоцелуйОбъятияВенецианские любовникиДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)Поцелуй (оригинальная цветопередача)Монах и монахиняПастух и пастушка (1760)
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Разговор

Радха и КришнаВенский конгресс, 1814–15Продажа титулов (Дом ростовщика)Царицы Персии у ног Александра, также называемого шатром ДарияПлатонова пещераПирушкаПечаль ТелемахаРебенок Пирр умоляет царя главка дать ему убежищеРам Ванвас из Рамы в изгнании
Смотреть все

Тематика: Быки

Похищение ЕвропыДенежный арт и золотой бык №13Бой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиСкотный рынок Бык в очкахБык и космонавтБык в арт стиле №24Бой Тигра и БуйволаБык в ванной
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все