8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Шахтёрская деревня Лакс Джордж

Aртикул 425130D Лакс Джордж
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Шахтёрская деревня" Лакс Джордж по цене от 9350 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Шахтёрская деревня" Лакс Джордж можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лакс Джордж

Синие Дьяволы на Пятой авенюОтис Скиннер в роли полковника Филиппа БридоПедроЧехословацкая армия входит во Владивосток, Сибирь, в 1918 годуВерден, ФранцияЗима, Парк Хай-БриджДевушка под арочным мостомЛовля Форели, "Визгун", Озеро Россиньоль, Новая ШотландияУдар
Смотреть все

Тематика: Гражданские здания

Дом у озера (The Lake house)Неаполитанский заливСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Крымский видМоскваВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Вилла у моряЛетний домик
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Американская

Дом у озера (The Lake house)Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2
Смотреть все

Стиль: Неоклассицизм

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Последний день ПомпеиНаполеон на Большом Сен-Бернарде"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроНаполеон на лошадяхКонный портрет князя Бориса ЮсуповаОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездТрубочист по крышам ГамбургаЗамок на берегу реки
Смотреть все