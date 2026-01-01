8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Чехословацкая армия входит во Владивосток, Сибирь, в 1918 году Лакс Джордж

Aртикул 425124D Лакс Джордж
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Чехословацкая армия входит во Владивосток, Сибирь, в 1918 году" Лакс Джордж по цене от 9350 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Чехословацкая армия входит во Владивосток, Сибирь, в 1918 году" Лакс Джордж можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лакс Джордж

Синие Дьяволы на Пятой авенюОтис Скиннер в роли полковника Филиппа БридоПедроВерден, ФранцияШахтёрская деревняЗима, Парк Хай-БриджДевушка под арочным мостомЛовля Форели, "Визгун", Озеро Россиньоль, Новая ШотландияУдар
Смотреть все

Тематика: Военные

Яркий коллаж с обезьяной в образе солдата с сигаретой на фоне акварельных потёков, брызг и кляксНаше дело правое, мы победилиВенецианский флот собирается отплыть от набережной у Сан-Марко против кораблей БарбароссыПобеда (Victory)У крепостной стены. "Пусть войдут" (At the fortress wall. "Let Them")БаянС пакетом (With the Service)Солдаты на маршеБанкет офицеров Георгиевской гражданской гвардии
Смотреть все

Тематика: Военные лидеры

Император Карл V в окружении побежденных противниковПриветствие от РомулаДа здравствует императорТриумф Александра ВеликогоГедеон получает долю от добычиТриумф ДавидаКонец: Передняя часть "Королевы Елизаветы" с адмиралом Битти, читающим условия капитуляции германского флота, Розит, 16 ноября 1918 года.Имперский лагерь в Ингольштадте, 1546Рифолард более очарован, чем когда-либо ...
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Американская

Дом у озера (The Lake house)Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2
Смотреть все

Стиль: Неоклассицизм

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Последний день ПомпеиНаполеон на Большом Сен-Бернарде"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроНаполеон на лошадяхКонный портрет князя Бориса ЮсуповаОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездТрубочист по крышам ГамбургаЗамок на берегу реки
Смотреть все