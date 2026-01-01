8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Штурм аула Гимры (Storming the village Gimry0 Рубо Франц

Aртикул 64276D Рубо Франц
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Штурм аула Гимры (Storming the village Gimry0" Рубо Франц по цене от 9390 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Штурм аула Гимры (Storming the village Gimry0" Рубо Франц можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рубо Франц

Казаки у горной речки (The Cossacks in the mountain river)Ахульго (Ahulgo)Живой мост (The Living bridge)Переход князя Аргутинского через Кавказский хребет (Go Duke Argutinsky through the Caucasus Mountains)
Смотреть все

Тематика: На поле

Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом полеБитва при Аустерлице (Battle of Austerlit)Осада Пскова польским королём Стефаном Баторием в 1581 году (Siege of Pskov, the Polish King Stefan Batory in 1581)Изгнание поляков из Кремля (с цветокоррекцией)Наполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)Изгнание поляков из КремляАхульго (Ahulgo)Штурм крепости Нотебург (Storming the Fortress Noteburg)Две косули в хлебном поле
Смотреть все

Жанры: Батальный

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиПоединок Пересвета с Челубеем на Куликовом полеЧесменский бой 25-26 июня 1770 годаОхота на кабанаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Избиение младенцев (1565-1567)Ужасы войны (The Horrors of War)В покоренной Москве (Поджигатели, или Расстрел в Кремле)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привале
Смотреть все