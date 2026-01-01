8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Вид цветущей Греции (View of the flower of Greece) Шинкель Карл Фридрих

Aртикул 64506D Шинкель Карл Фридрих
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 49x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Вид цветущей Греции (View of the flower of Greece)" Шинкель Карл Фридрих по цене от 9620 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Вид цветущей Греции (View of the flower of Greece)" Шинкель Карл Фридрих можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Шинкель Карл Фридрих

"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездЗамок на берегу рекиГотическая церковь на скале у моряГотическая церковь на скале у моря (Gothic church on a rock by the sea)Готическая церковь на скале у моря (Gothic church on the cliff by the sea)Ариодан. Опера Этьена Николя Мелюля. Сценография для второй сцены. Сады у Дворца ЭдгараФасад и окрестности Берлинского собораУтро
Смотреть все

Тематика: Греция

Гора Афон и монастырь СтавроникетесДемокрит и Гераклит (1603)Акрополь и ПарфенонПарфенон в АфинахПрекрасный город Ия с бело-голубыми домами и мельницами на побережье Эгейского моря (о.Санторини, Греция)Весенний СанториниОстров Корфу: Кипарисы (1909)Порт в ГрецииКрасивые морские пещеры и лазурное море на острове Закинф (Греция)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все