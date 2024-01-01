Картины маслом Греция

Это государство, расположенное в Европе на Балканском полуострове и группе островов, считается колыбелью западной цивилизацией, родиной глубоких философских и математических идей, Олимпийских игр, разветвленной античной литературы и мифологии, а также одной из основоположниц театра. Здесь сохранились останки древнегреческих театров, Афинский акрополь — Парфенон, храм Посейдона, старинный квартал Плака, Кносский дворец, скальные монастыри, святыни горы Афон, всего и не перечислишь. Это страна оливок, вина и потрясающей красивой природы, синего моря.





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