Постеры Греция

Современная Греция является наследницей Эллады и ее достижений в области архитектуры, философии, великой прозы и поэзии, мифологии. На территории государства сохранилось не мало памятников истории, возраст которых насчитывает не одно тысячелетие. Здесь также зародились Олимпийские игры.





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