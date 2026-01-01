8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Украденный поцелуй (The Stolen Kiss) Фрагонар Жан Оноре

Aртикул 64521B Фрагонар Жан Оноре
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Украденный поцелуй (The Stolen Kiss)" Фрагонар Жан Оноре по цене от 9290 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Украденный поцелуй (The Stolen Kiss)" Фрагонар Жан Оноре можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Фрагонар Жан Оноре

Пастушка (1750-1752)Нимфа, едущая верхом на сатиреВозлюбленное дитя (1790)Психея показывает своим сестрам подарки от Амура (Psyche showing her Sisters her Gifts from Cupid)Пейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Белый бык и собака в хлевуЖмурки (1775-1780)Рога и копытаИспуг (1771)
Смотреть все

Тематика: Мужчина и женщина

ПоцелуйОбъятияВенецианские любовникиДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)Монах и монахиняПоцелуй (оригинальная цветопередача)Пастух и пастушка (1760)
Смотреть все

Тематика: Любовь

ПоцелуйОбъятияВенецианские любовникиОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)Поцелуй (оригинальная цветопередача)Две влюбленные лошадиПара под красным зонтомЗабавная иллюстрация на тему химии и магии любви - колбочки с реагентами на фоне сердечек
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышивают
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Летний садЧерные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все