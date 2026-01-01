8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Портрет Александра Николаевича (Portrait of Alexander II) Крюгер Франц

Aртикул 64556B Крюгер Франц
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Портрет Александра Николаевича (Portrait of Alexander II)" Крюгер Франц по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Портрет Александра Николаевича (Portrait of Alexander II)" Крюгер Франц можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Крюгер Франц

Парад в Берлине
Смотреть все

Тематика: Всадники

ВсадницаТри богатыряКазаки у горной речки (The Cossacks in the mountain river)На работу (On the job)Парламентёры. "Сдавайся!" - "Убирайся к чёрту!" (The negotiators. "Surrender" - "Go to hell!")Портрет БарбарыНаполеон на Большом Сен-БернардеБаллада о Леноре, или мертвые путешествуют быстроМулла Рахим и мулла Керим по дороге на базар ссорятся
Смотреть все

Тематика: Исторические личности

Людовик XIV и королевская семья (Louis XIV and the royal family)Великий князь Владимир выбирает веру (Grand Duke Vladimir chooses faith)Миропомазание императора Николая Александровича (Confirmation of the Emperor Nicholas Alexandrovich)Речь Его императорского Величества 18 мая 1896 годаВыбор невесты царём Алексеем МихайловичемСмерть Камиллы, сестры ГорацияСидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате (The seat of Tsar Mikhail Fyodorovich with Boyars in his sovereign's room)Портрет С.А.СоболевскогоПортрет баснописца Ивана Андреевича Крылова
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышивают
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все