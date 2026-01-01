8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Волны (Waves) Тавариа Сотасу

Aртикул 64837D Тавариа Сотасу
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 48x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Волны (Waves)" Тавариа Сотасу по цене от 9600 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Волны (Waves)" Тавариа Сотасу можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Пейзажи

Золотая осеньЗимний пейзаж в ШвейцарииПшеничное поле с кипарисамиМост через реку №2Закат на море №9Уголок природыОзеро Комо в ИталииЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Пейзаж в Швейцарии
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Поцелуй ИудыЛимоны (Lemons)Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Поцелуй ИудыЛимоны (Lemons)Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийАфинская школа (The School of Athens)Дерево (Tree) №2Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Национальность: Японская

Дерево (Tree) №2Большая волна в КанагавеЦветения вишни (1848-1849) (Cherry Blossom Time in Nakanochō of the Yoshiwara)Две рыбы (Two fish, from the "Large Fish" series)Форель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Летающая рыба и белый горбыль (1840-1842) (Flying fish (tobiuo) and white croaker (ishimochi), from the second series of fish prints)Суицид (1835-1839) (Act IX: Honzō's Suicide in Front of His Family; Yuranosuke Dressed as a Komusō Making Preparations to Attack Moronao)Озеро Оми (Katada no rakugan, from the series, Eight Views of Lake Omi)Сакура №5
Смотреть все