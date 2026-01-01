8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Композиция с цветами №15

Aртикул 12757D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Композиция с цветами №15"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Композиция с цветами №15" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Красные цветки на фоне озера и закатаГлициния (с цветокоррекцией)Фрида Кало в цветах с птицамиЦветы в вазе (Flowers in a vase) №26Образ девушки в цветахГирлянда из фруктов и цветовГлицинияНатюрморт с цветами, фруктами, ракушками и насекомыми
Смотреть все

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Пионы в вазе №11Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеБукет пионов с размытым фономПионы (Peonies) №8Сирень №110Розы и пионыБукет (Bouquet) №27
Смотреть все

Национальность: Испанская

Две женщины у окна (1655-1660)Агнец Божий (1639)Одуванчик в стиле винтажОбнаженная женщина Рождество Христово (1665-1670)Четыре человека (1655-1660)Натюрморт с апельсинами и грецкими орехами (Still Life with Oranges and Walnuts)После купания (1916)Бело-золотой цветок на белом фоне
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Уголок природыИрбис, снежный барс, снежный леопард.Долгожданная встречаПрогулка по ПарижуСиние маки с золотыми включениямиДевушка с красными губамиИгра на гитаре №3Девочка на медведеКитайский пейзаж №4
Смотреть все