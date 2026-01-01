8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Две птички

Aртикул 14197C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Две птички"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Две птички" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Птицы

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Птицы (Birds) №5Магнолии и птицаФрида Кало с птицамиЗолотые птицы летят к солнцуФрида Кало в цветах с птицамиБогемский СвиристельНатюрморт с мертвым зайцем и птицамиДрозд
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуФранцузский кот с виномВатерлооСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Смелый блеф 2-я версияДаниил в логове львовПтицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Уголок природыДолгожданная встречаПрогулка по ПарижуСиние маки с золотыми включениямиДевушка с красными губамиИгра на гитаре №3Девочка на медведеТри аистаКитайский пейзаж №4
Смотреть все

ИИ (AI)

Пионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Пионы №266Три обезьяны слушают музыку №15Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеИтальянский обед с виномСанкт-Петербург №121Арт лицо №18
Смотреть все