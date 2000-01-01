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Картина маслом Кохель, Альте Кессельбергштрассе (Кохель, старая Кессельбергштрассе) Кандинский Василий

Aртикул 17171D Кандинский Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Кохель, Альте Кессельбергштрассе (Кохель, старая Кессельбергштрассе)" Кандинский Василий по цене от 6300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Кохель, Альте Кессельбергштрассе (Кохель, старая Кессельбергштрассе)" Кандинский Василий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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