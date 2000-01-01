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Картина маслом У французских союзников есть вагон побежденных немцев, а у наших английских братьев — целая кадка избитых немцев (1914) Малевич Казимир

Aртикул 18760D Малевич Казимир
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "У французских союзников есть вагон побежденных немцев, а у наших английских братьев — целая кадка избитых немцев (1914)" Малевич Казимир по цене от 6320 руб.

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

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    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "У французских союзников есть вагон побежденных немцев, а у наших английских братьев — целая кадка избитых немцев (1914)" Малевич Казимир можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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