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Картина маслом Известия о взятии Карса (1878 г.) Васнецов Виктор

Aртикул 18772D Васнецов Виктор
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

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