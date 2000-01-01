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Картина маслом Дева Мария, этюд (1882 г.) Васнецов Виктор

Aртикул 18775C Васнецов Виктор
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

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    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

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