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Картина маслом Тондон Дони (с 1506 по 1506 год) Микеланджело

Aртикул 18815C Микеланджело
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

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