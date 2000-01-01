8 (495) 648-66-46

Картина маслом Венецианский канал (1888 г.) Рубенс Санторо

Aртикул 57021B Рубенс Санторо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Венецианский канал (1888 г.)" Рубенс Санторо по цене от 6300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Венецианский канал (1888 г.)" Рубенс Санторо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рубенс Санторо

Большой канал с мостом Риальто, ВенецияСолнечная улицаПунта делла ДоганаПарусные лодки в лагуне, ВенецияВид на Большой канал со стороны Дорсодуро с колокольней Сан-Марко (1880 г.)
Смотреть все

Тематика: Каналы

Исаакиевский собор на фоне каналаВенеция (Venice) №19Амстердам (Amsterdam) №11Венеция №60Контрастная ВенецияКанал в Венеции №3По каналам ВенецииВенеция №5Городской канал
Смотреть все

Тематика: Лодки

Плывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Разноцветные лодки на морском берегуЛодки на фоне домовДевятый валВенеция (Venice) №17Пейзаж №42Парусник на берегу (Sailing on the coast)Набережная Невы (Embankment of the Neva)
Смотреть все

Тематика: Венеция

Венеция. ВечерТриумф ВенецииВенеция (Venice) №4Венеция (Venice) №19Уютные каналы романтической Венеции - произведение в стиле живописи или состаренной фотографииВенеция (Venice) №17Площадь Сан-Марко в Венеции на рассветеВенеция №60Венеция №62
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Итальянская

Купальщица №18Обнаженная №28ЛетомМария Магдалина как отшельник Итальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркДаная
Смотреть все

Стиль: Академизм

Первая дуэльОрест, преследуемый фуриямиГоргоны и героиРимляне ДекадансаБиблисСмерть Ивана ГрозногоУрок музыки ТуалетИлия в пустыне (1877-1878) (Elijah in the Wilderness)
Смотреть все