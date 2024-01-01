Картины маслом Венеция

Этот город Италии не просто крупный порт, научно-образовательный и культурный центр, это бесконечно прекрасное, романтизированное местечко, куда наряду с Парижем стремятся попасть все влюбленные пары. И желающие попасть сюда подгоняемы еще и тем фактом, что Венеция не только регулярно терзаема наводнениями, но и медленно, уверенно уходит под воду...

Венеция построена буквально на воде, ее разрезает бесчисленное множество каналов, по которым люди передвигаются на гондолах. Это пышный, возвышенный город карнавалов и кинофестивалей, но одновременно и довольно обшарпанное местечко, что впрочем не умаляет его красоты. Посмотреть здесь конечно есть что — на знаменитых пейзажах Венеции знаменитая площадь Сан-Марко, одноименный собор и колокольня Кампаниле, Дворец дожей, мост вздохов, мост Риальто, дворец Ка'д'Оро, Гранд-канал. Здесь любое здание дышит историей и достойной внимания, именно поэтому так много картин маслом Венеции известных художников — полотна Збуквича, Сиго, Каналетто, Острицкого, Борелли, Нестеренко, Као, Сернеза, Беллотто, Кука и многих других. Купить картины маслом Венеции вы можете в интернет-магазине Дас Арт.