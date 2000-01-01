8 (495) 648-66-46

Картина маслом Морской пейзаж с парусными лодками Адольф Кауфманн

Aртикул 57094C Адольф Кауфманн
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Морской пейзаж с парусными лодками" Адольф Кауфманн по цене от 6340 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Морской пейзаж с парусными лодками" Адольф Кауфманн можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Адольф Кауфманн

Рыбацкая лодка в бурном мореРечной пейзаж весныПароход и рыбацкие лодки в мореМаковое поле с ромашкамиОсенний пейзаж вересковой пустоши у березовой рощи (к 1916 г.)Речной пейзажФрюлингУнтер Блюхенден БауменСтадо овец с пастушкой в ​​дождливый день
Смотреть все

Тематика: Море

Море и пляжПарусник (Sailing ship) №2Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Пляж с нависающими пальмамиЗакат на море №9Подводный мир №9РассветМорской пейзаж (Seascape) №7
Смотреть все

Тематика: Парусники

Парусник (Sailing ship) №2Пейзаж №3Ночь (Night)Морской пейзаж в Ле-Сент-Мари-де-ла-МерПарусник №115Яркий пейзаж с парусником Парусник №123Парусник на закате №2Парусник на воде
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЕгиптянкаЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Москва (Moscow) №10Летний садИтальянская улочка №2Дом у озера (The Lake house)Итальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Жанры: Марина

Парусник (Sailing ship) №2Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Пейзаж №3Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Морской пейзаж (Seascape) №7Венеция. ВечерБуря на море (Storm at sea)Закат №48Ночь (Night)
Смотреть все

Национальность: Австрийская

Дерево жизниСидящий мужчина Ню (Автопортрет)Вид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)ПоцелуйАдель Блох-Бауэр II (Adele Bloch-Bauer II)Рыжеволосая девушка в черных чулкахКошки на пианино (Cats on a Piano)Автопортрет с китайским растением (1912)Кардинал и монашка (нежность) (1912)
Смотреть все