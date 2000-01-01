8 (495) 648-66-46

Картина маслом Венецианская набережная Антонио Мария де Рейна Манескау

Aртикул 57313C Антонио Мария де Рейна Манескау
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 44x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Венецианская набережная" Антонио Мария де Рейна Манескау по цене от 6470 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Венецианская набережная" Антонио Мария де Рейна Манескау можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Антонио Мария де Рейна Манескау

Венеция 2Венеция
Смотреть все

Тематика: Венеция

Венеция. ВечерТриумф ВенецииВенеция (Venice) №4Венеция (Venice) №19Уютные каналы романтической Венеции - произведение в стиле живописи или состаренной фотографииВенеция (Venice) №17Площадь Сан-Марко в Венеции на рассветеВенеция №60Венеция №62
Смотреть все

Тематика: Набережные

Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Красочные традиционные французские дома в КолмарДеревня у озераВид набережной и Мраморного дворца (View of the waterfront and the Marble Palace)Ноябрь в ПарижеНабережнаяЯркий приморский пейзажНа террасеНабережная Конти
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЕгиптянкаЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Москва (Moscow) №10Летний садИтальянская улочка №2Дом у озера (The Lake house)Итальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Испанская

Обнаженная с гитарой Композиция №62Ракурс женская обнаженная Композиция №61Две женщины у окна (1655-1660)Кухня (The Kitchen)Обнаженная женщина Туалет Венеры (The Toilet of Venus)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)
Смотреть все