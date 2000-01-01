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Картина маслом Эрантемум игнеум (1867-1870) Эдвард Джозеф Лоу

Aртикул 57408C Эдвард Джозеф Лоу
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x33 см

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

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