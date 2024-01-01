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Картина маслом Фриз Бетховена. Тоска по счастью находит успокоение в поэзии Климт Густав

Aртикул 79313D Климт Густав
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 36x20 см

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

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