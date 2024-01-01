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Картина маслом Портрет Корнелии Йоханны ван Ос (1804 г.) Георгиус Якобус Йоханнес ван Ос

Aртикул 82421D Георгиус Якобус Йоханнес ван Ос
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x21 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Портрет Корнелии Йоханны ван Ос (1804 г.)" Георгиус Якобус Йоханнес ван Ос по цене от 7330 руб.

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

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    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

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