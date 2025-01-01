8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Вечеринка на лодках Кэссат Мэри

Aртикул 85084D Кэссат Мэри
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Вечеринка на лодках" Кэссат Мэри по цене от 8460 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Вечеринка на лодках" Кэссат Мэри можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кэссат Мэри

Женщина и девушка за рулемМаленькая девочка в синем креслеКормление утокПосле ванныБосоногий ребенокСьюзен успокаивает ребенкаДети в саду (Медсестра)
Смотреть все

Тематика: Быт и жизнь людей

Летний садПраздник боговОпять двойкаЧаепитие в МытищахИван Грозный убивает своего сынаДевочки вышиваютВсё в прошломНочной дозорБахчисарайский фонтан
Смотреть все

Тематика: Лодки

Девятый валПлывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Разноцветные лодки на морском берегуВенеция на закате (1873)Ялик (The Skiff)Лодки на фоне домовНабережная Невы (Embankment of the Neva)Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Тематика: Мать и дитя

Голый ребенок Диана и КупидонВозлюбленное дитя (1790)Урок музыки материнствоНоворожденныйМать и дитяПосле купания (1916)Жена художника Елизавета и их сын Рафаэль
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЛетний садЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Iilac) №15
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)Композиция (Composition) №106Сад (Garden) №8Деревянный домик в лесуВид на побережье №2
Смотреть все