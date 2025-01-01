8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Натюрморт Курбе Гюстав

Aртикул 85411C Курбе Гюстав
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Натюрморт" Курбе Гюстав по цене от 8480 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Натюрморт" Курбе Гюстав можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Курбе Гюстав

Охотничьи собаки с мертвым зайцемЗакрытые лесаСнегВолна-7Кедровое дерево в ОтвилеТреллисОшеломляющая женщинаПорыв ВетраВолны
Смотреть все

Тематика: Фрукты

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Фрукты на столеЛайм во ртуНатюрморт (Still-life) №5Натюрморт с яблоками, виноградом и виномЖук рядом с фруктами (Beetle next to fruit)Итальянский обед с виномЯблока и ящерица (Apple and lizard)
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Lilac) №2Сирень (Iilac) №13Натюрморт с нежными розами в стеклянной вазе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяСпящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Летний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4
Смотреть все