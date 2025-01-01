8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Водопады Рейна в Шаффхаузене - вид издалека Тёрнер Уильям

Aртикул 86387C Тёрнер Уильям
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Водопады Рейна в Шаффхаузене - вид издалека" Тёрнер Уильям по цене от 8440 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Водопады Рейна в Шаффхаузене - вид издалека" Тёрнер Уильям можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Тёрнер Уильям

Кельн, прибытие пакетбота ВечерГорный пейзаж, Валь д'АостаЧестерский мостМаяк Белл-РокНа УошбернеХай-стрит, ЭдинбургСеверо-восточный вид церкви Грэнтем, ЛинкольнширМаргейтКлэр-холл и часовня Королевского колледжа в Кембридже, вид с берегов реки Кем
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаБолото. ЖуравлиНад вечным покоемАрт природаФашист пролетелРучей в берёзовом лесу
Смотреть все

Тематика: Водопады

Водопад №11Водопад №7Невероятная панорама острова Маврикий с видом на знаменитый подводный водопадНиагарский водопад (1867) (Niagara Falls, from the American Side)Великолепный летний пейзаж цветущего поля на фоне величественного водопада Скогафосс (Исландия)Невероятный рассвет над водопадом Годафосс - одним из самых известных водопадов ИсландииВодопад №24Водопад (Waterfall) №4Водопад №36
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемДевушка в красной шляпе и красными губамиИталия №3Гора Афон и монастырь Ставроникетес
Смотреть все