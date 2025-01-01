8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Интерьер порта Марселя, 1754 г. Верне Клод Жозеф

Aртикул 89483D Верне Клод Жозеф
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Интерьер порта Марселя, 1754 г." Верне Клод Жозеф по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Интерьер порта Марселя, 1754 г." Верне Клод Жозеф можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Верне Клод Жозеф

Четыре времени суток ПолденьЧетыре времени суток УтроИтальянская гавань в штормовую погодуВосточный морской порт на рассветеЧетыре времени суток НочьШтиль в средиземноморском портуТабакерка с шестью морскими сценамиРечные рыбаки вечеромМорской порт, закат
Смотреть все

Тематика: Корабли

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Русская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Чесменский бой 25-26 июня 1770 годаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Смотр Черноморского флота в 1849 годуМорское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)Коллаж на тему бизнес-логистики и перевозок контейнерных грузов на различном транспорте
Смотреть все

Тематика: Франция

Французский кот с виномЮжная Франция. ПейзажПейзаж в окрестностях Бове ( Landscape Near Beauvais)Кафе во ФранцииТополя на ЭптеДождливый деньЮг ФранцииНиццаУтро на Сене (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Порты

ПортофиноПристань в Ялте (Pier in Yalta)Батум (Batum)Порт в ГрецииПарсуник в порту, Сардиния, ИталияПорт в Нью-Йорке (Port of New York)Королевская одежда, из Дартмута, ДевонПорт №48Белые парусники в порту
Смотреть все

Тематика: Набережные

Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)ПортофиноЛетняя аллея вдоль моряВид набережной и Мраморного дворца (View of the waterfront and the Marble Palace)Яркий приморский пейзажЮг ФранцииДеревня у озераВид на Босфор с собором Святой Софии и Девичьей башней в лунном свете (1884 г.)Красочные традиционные французские дома в Колмар
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыЛетний садАбстрактный лес - вид 2Абстракция в лесуПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Стиль: Неоклассицизм

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Последний день Помпеи"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроНаполеон на лошадяхНаполеон на Большом Сен-БернардеКонный портрет князя Бориса ЮсуповаТрубочист по крышам ГамбургаОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездНаполеон на поле битвы при Эйлау №2
Смотреть все