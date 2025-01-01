8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Художник в своей студии (вероятный автопортрет)-1 Лотто Лоренцо

Aртикул 89720C Лотто Лоренцо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x21 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Художник в своей студии (вероятный автопортрет)-1" Лотто Лоренцо по цене от 9250 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Художник в своей студии (вероятный автопортрет)-1" Лотто Лоренцо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лотто Лоренцо

Спящий Аполлон и музы со славойМадонна с младенцем и святым Петром МученикомПортрет женщины, вдохновленный ЛукрециейМадонна с младенцем и святыми Екатериной и ФомойСвятое семейство с дарительницей в образе святой Екатерины АлександрийскойПортрет Фра Лоренцо из БергамоМадонна с младенцем и двумя донорами (главный вид)Поклонение пастуховПогребение
Смотреть все

Тематика: Люди

Дизайн силуэта головы человекаРыбный рынокРуфь и ВоозПогребение АталыНаброски головы Саскии и других (1636)Пигмалион (Pygmalion et Galatee)Гера приказывает Аргусу стеречь ИоСидящая фигура, трое мужчин в группе, коленопреклоненная женщина сзади, коленопреклоненная женщина сзади (из альбома для рисования)Ослепление Самсона (1636)
Смотреть все

Тематика: Художники

Художник у мольбертаСтудия художникаХудожник рисующий мостМужчина рисующий цветные брызги пальцамиКот-художникХудожникИ. И. Шишкин и А. В. Джин в мастерской на острове ВалаамКрасить друг друга Художник на пляже
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Песочные часы
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Весна (1481-1482)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговВенецианские любовникиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Страшный судАнгелочки на картине Сикстинская Мадонна
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все