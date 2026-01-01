8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Ночной парк в стиле импрессионизма Афремов Леонид

Aртикул 100376D Афремов Леонид
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Ночной парк в стиле импрессионизма" Афремов Леонид по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Ночной парк в стиле импрессионизма" Афремов Леонид можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Афремов Леонид

Трамвай в стиле импрессионизма №3Париж в стиле АфремоваПарк в стиле импрессионизма №6Букет цветов в стиле импрессионизмаПарк в стиле импрессионизмаПарк в стиле импрессионизма №5Лев в стиле импрессионизма №2Парк в стиле импрессионизма №4Парк в стиле импрессионизма №2
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаЗвёздная ночьНад вечным покоемБолото. ЖуравлиЧерные кувшинкиНа опушке соснового леса
Смотреть все

Тематика: Парки

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский паркЛетний садИталия (Italy) №2Бабушкин садИтальянский пейзажВесенний садЯпонский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниОколо дачи
Смотреть все

Тематика: Ночь

Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Рождество (Christmas)Звёздная ночьБриг Меркурий в лунном свете (1874)Ночной город (Night city) №3Лунная ночь на ДнепреНочной пейзаж (Night landscape) №2Кот на крыше (Cat on the roof)Ночной город №35
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Голубые танцовщицы
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все