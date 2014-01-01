Картины маслом ночь: погрузитесь в притяжение звёздного неба

Некоторые считают, что тьма таит в себе злые, потусторонние и неизвестные человечеству силы. Возможно поэтому художники любили изображать ночь на своих картинах маслом, придавая им мистического смысла. Мистики разных поколений изучали сумерки, поклонялись силам, которые пробуждались с наступлением ночи и, если верить во всё это, то за завесой тьмы можно увидеть самые необычные вещи: ужасающие образы и лица, злых духов, души умерших. А возможно это лишь выдумки тех, кто хочет придать тьме какого-то смысла.

Так или иначе, картина маслом ночь заставляет нас задуматься над тем, что скрывается вдали от нашего взора, манит, страшит и погружает в иной мир.

Ночь: картины маслом, которые изменили мир искусства

Если взять все существующие жанры и тематики в изобразительном искусстве, то ночь и аналогичные сюжет можно назвать самыми необычными, загадочными и уникальными. Ночь то время суток, когда все предметы, включая природу и человека, выглядят иначе, а поэтому открывают для творческих личностей огромный потенциал — фантазируй без ограничений. Вероятно с таким подходом и действовали известные живописцы, поскольку их полотна наполнены большим количество чудных, порой нереалистичных и мистических образов.





Картина маслом «Звёздная ночь» Ван Гога яркое доказательство того, что ночь не так проста, как нам кажется на первый взгляд. Это полотно художник написал в психиатрической больнице. Несмотря на то, что Ван Гог не признавал методов воображения в изобразительном искусстве (рисовал с натуры), эта картина была плодом его воображение. Как писал в письме своему брату «признаюсь, не знаю почему, но глядя на звезды, мне всегда хочется мечтать», художник описывал свой восторг от происходящего на небе в ночное время.



