8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Ночное (Night) Куинджи Архип

Aртикул 64011B Куинджи Архип
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Ночное (Night)" Куинджи Архип по цене от 9390 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Ночное (Night)" Куинджи Архип можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Куинджи Архип

Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)РадугаМоре. КрымЛунная ночь на ДнепреЛунная ночьПосле дождяКрасный закат на ДнепреНа острове Валааме (On the island of Valaam)Эффект заката
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Над вечным покоемЧерные кувшинкиВесна - большая водаОстровок в озере
Смотреть все

Тематика: Ночь

Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Звёздная ночьРождество (Christmas)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Ночной город (Night city) №3Лунная ночь на ДнепреНочной пейзаж (Night landscape) №2Кот на крыше (Cat on the roof)Ночной город №35
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все