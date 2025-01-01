8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Рыбацкая лодка (Fishing Boat) Редон Одилон

Aртикул 62337B Редон Одилон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Рыбацкая лодка (Fishing Boat)" Редон Одилон по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Рыбацкая лодка (Fishing Boat)" Редон Одилон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Редон Одилон

Композиция из цветов без вазы (Composition Flowers without a Vase)Женщина с цветами (1905)Деревня на берегу моря (1880)Офелия (Ophelia)Рыбацкая деревня (1883)Баронесса (1900)Офелия среди цветов (Ophelia among the Flowers)Пейзаж (Landscape) №14Цветные облака (1903)
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Весна - большая вода (Spring - a large water)Островок в озереЛетний день (Summer's day)
Смотреть все

Тематика: Лодки

Девятый валПлывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Разноцветные лодки на морском берегуВенеция на закате (1873)Лодки на фоне домовНабережная Невы (Embankment of the Neva)Венеция (Venice) №17Каноэ с веслом на мелководье бурной реки
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Символизм

Купание красного коняСирень №5Поверженный демон (Fallen demon)Вилла у моряВозвращение домой (Homecoming)Остров жизни (The island of life)Венецианский балКомпозиция из цветов без вазы (Composition Flowers without a Vase)Офелия среди цветов (Ophelia among the Flowers)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Абстракция в лесу
Смотреть все