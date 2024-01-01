8 (495) 648-66-46

Плакат Ламаюру монастырь Рерих Николай Константинович

Aртикул 400532D Рерих Николай Константинович
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Ламаюру монастырь" Рерих Николай Константинович по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Ламаюру монастырь" Рерих Николай Константинович можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рерих Николай Константинович

Небесные силы служат нам незаметно (Пасхальная ночь)Величайший и святейший из тангла из серии «Шамбала»Монхеган МэнГималайский пейзажДорога №26Будда, Завоеватель. Из серии «Знамена Востока»Мухаммед на горе Хира. Из серии «Знамена Востока»Звезда Матери Мира. Из серии «Его страна»Выше гор. Из серии «Его страна»
Смотреть все

Тематика: Религиозная архитектура

Тихая обительСтена ПлачаХрам бога Свентовида (The temple of the god Sventovida)Старая церковная башня в Нюэнене (Old Church Tower at Nuenen)Горящий дом и готическая церковь (Burning House and Gothic Church)Крест в горах (распятие в сосновом лесу) (Cross in the Mountains (crucifix in the pine forest)Мудрые и глупые девыМечеть (Mosque) №2Мечеть шейха Зайда (The mosque of Sheikh Zayed Road)
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6Гора Фудзияма (Mount Fuji)Фудзияма (Fujiyama)Японский пейзажГорное озероВодопад №11Пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №20
Смотреть все

Тематика: Индия

Декоративная голова слона в традиционных индийских орнаментахКрасивая танцовщица индийских танцев в традиционном национальном костюмеПамятники архитектуры - Ворота в Индию и Тадж-Махал Палас в МумбаиМиссис (1928)Полюс (1928)Морской пейзаж в ИндииВсадник (1909) (The Outlier)ГанешаОгненная трава (1908) (The Grass Fire)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Дом у озера (The Lake house)Летний садИтальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Маковое поле в Тоскане №2
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомДерево (Tree) №2ПоцелуйМагнолии на бежевом фонеПариж №2Адель Блох-Бауэр IIОбнаженная женщина Равновесие созидания (Balance of creation)Маки розовые
Смотреть все

Век: 20-й век

Итальянская улочка №2Дом у озера (The Lake house)Летний садСмерть Марата IIАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Московский дворикМэрилин Монро на красном фоне
Смотреть все

Национальность: Русская

Москва (Moscow) №10Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Сирень (Iilac) №15Утро в сосновом лесуМосковский дворикДевушка с цветами (Girl with flowers)Зимний вечер (Winter Evening)Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все