8 (495) 648-66-46

Плакат Серый день Чейз Уильям

Aртикул 400607D Чейз Уильям
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Серый день" Чейз Уильям по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Серый день" Чейз Уильям можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Чейз Уильям

На морском побережьеАлиса в студии Шиннекок (В студии)Большая медная чашаДружественный звонокХолмыНатюрморт №17ФлоренцияПоле №20Флоренция
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Дом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Пейзаж №3Река в лесу №5Островок в озереЛетний день (Summer's day)Купальщицы №7Весна - большая вода (Spring - a large water)
Смотреть все

Тематика: Пирсы

Старинный маяк на каменном пирсе Рейкьявика (Исландия)Уходящий вдаль морской пирс на фоне горНа рейде . Вечер.Золотой закат на морском побережье с пирсомПирс на озереТри рыбацкие лодки (с цветокоррекцией)Пирс на озере №2Геометрия прямых линий в архитектуре - уходящий в море деревянный пирсЛунный свет в Булонь-сюр-Мер (Лунный свет в Булонь-сюр-Мер)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Дом у озера (The Lake house)Летний садИтальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Маковое поле в Тоскане №2
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Летний садИтальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Зимний вечер (Winter Evening)Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Голый ребенок Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Голый ребенок Помощь другуКомпозиция (Composition) №106 Мона Лиза (1978)Сад (Garden) №8Италия (Italy) №2Вид на побережье №2
Смотреть все