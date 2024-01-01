8 (495) 648-66-46

Плакат Пейзаж Гранады Фортуни Мариано

Aртикул 406042D Фортуни Мариано
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x36 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Пейзаж Гранады" Фортуни Мариано по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Пейзаж Гранады" Фортуни Мариано можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Фортуни Мариано

ОтшельникМаскарадМисс дель Кастильо на смертном одреПриемный день у священникаСвалкаИгроки в карты: трое мужчин, двое сидят, один стоит перед разложенными на столе картамиМарокканский ПодковникЖенщина шьетНаш дом в Тетуане (Наш дом в Тетуане)
Смотреть все

Тематика: Пейзажи

Зимний пейзаж в ШвейцарииМост через реку №2Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Река в лесу №5Закат на море №9Вид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)Вид на побережье №2Уголок природыБоярышник цветёт
Смотреть все

Тематика: Испания

Парк Гауди в БарселонеБой быков (1808/1812)Сид Кампеадор, атакующий быка копьем (1814 - 1816)Флаг ИспанииВид Толедо (View of Toledo)Пепе заманивает быка шляпой (1811/1816)Ужасные события первых рядах арены в Мадриде и смерть мэра Торрехоне (1811/1816)БарселонаАрхитектура (1912)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Дом у озера (The Lake house)Летний садИтальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Маковое поле в Тоскане №2
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Зимний вечер (Winter Evening)Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Голый ребенок Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все

Национальность: Испанская

Две женщины у окна (1655-1660)Кухня (The Kitchen)Обнаженная женщина Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Спящая девушка (Sleeping girl)Студия (The Studio) №2Герника (цветной вариант)Живописец и Модель (Painter and Model)Рождество Христово (1665-1670)
Смотреть все

Стиль: Ориентализм

Император Наполеон I и его штаб верхом на лошадяхОтшельникМаскарадДревний ужасМисс дель Кастильо на смертном одреСвалкаНа берегах Нила, Верхний ЕгипетБаррикада в Порт-КлишиТуалет римской леди
Смотреть все